Kühlproblem gelöst: Biontech-Impfstoff wird in Herzen von Coronaleugnern gelagert

Demnächst wird der Coronaimpfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer wahrscheinlich auch in der EU zugelassen werden. Überall auf dem Kontinent entstehen derzeit Zentren, in denen ab dem Jahreswechsel zehntausende Menschen täglich geimpft werden sollen.

Inzwischen wurde auch eine Lösung für die größte logistische Herausforderung gefunden: Das Serum muss bei etwa Minus 71 Grad gelagert werden.

»Erst wussten wir nicht so recht, wo wir so kurzfristig so viele Kühlkammern oder Kühlschränke herbekommen sollen«, sagt eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums. »Nach zufälliger Durchsicht einiger Querdenker-Plattformen lag die Lösung dann auf ein Mal sehr nahe.«

Der empfindliche Impfstoff soll nun einfach in den Herzen überzeugter Coronaleugner gelagert werden. »Das ist der momentan kälteste Ort der Welt. Außerdem findet man in nahezu jeder Stadt und in jeder Region so eine Lagermöglichkeit.«

Erste Tests verliefen positiv, so die Sprecherin. »Die Herzen der Coronaleugner, Querdenker und Schlagermusiker übererfüllen sogar die Anforderungen an die niedrige Temperaturen.« Teilweise, vor allem in der Region Stuttgart und in vielen Gegenden Sachsens, müsse sogar mit Heizungen die Kälte reguliert werden, damit der Impfstoff nicht gefriert.

Mit den AfD-Fraktionen in allen Parlamenten und in vielen Gemeinderäten wäre eine flächendeckende Versorgung schon jetzt ohne großen Aufwand gewährleistet.

Diesen Beitrag bezahlen …

Sie dürfen sich nun endlich bei uns erkenntlich zeigen. Ist das nicht toll? Mit Ihrem Beitrag finanzieren wir Zigaretten und Kaffee für die ganze Redaktion, manchmal auch Alkohol. Niemals aber Waffen.

Suchen Sie sich einfach den Preis aus, der Ihnen am besten gefällt. Abgewickelt wird über Paypal, Sie müssen aber kein Konto bei dem Unternehmen haben. Das Geld landet übrigens beim »Seriösen Verlag«, einem von uns betriebenen seriösen Verlag. So, los jetzt! Viel Spaß beim Bezahlen!

#1 – 1 EUR #2 – 2 EUR #3 – 5 EUR #4 – 10 EUR #5 – 100 EUR