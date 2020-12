Um mehr freie Gräber für Corona-Tote zu schaffen: Regierung will BER abreißen, um neuen Friedhof anzulegen

Nach gerade einmal einem Monat soll für den Hauptstadtflughafen BER schon wieder Schluss sein. Das gab Regierungssprecher Steffen Seibert heute bekannt. Demnach habe sich die Kanzlerin gemeinsam mit 15 von 16 Ministerpräsidenten der Länder darauf geeinigt, den am 31. Oktober nach über 14 Jahren Bauzeit eröffneten Flughafen abzureißen, um Platz für einen großen Friedhof zu machen. »Wir haben täglich steigende Corona-Todeszahlen und die Gräber werden knapp. Da ist es derzeit wichtiger, einen gut gepflegten Friedhof zur Verfügung zu haben als einen Flughafen. Zumal die Menschen gerade ohnehin nicht in den Urlaub fliegen können«, so Seibert, der mit einer Fertigstellung des neuen Hauptstadtfriedhofes in spätestens 14 Tagen rechnet. (EZ)

