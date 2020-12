Revolutionäre Idee: Restaurant will nach Pandemie Essen direkt an den Tisch liefern

Berlin (EZ) | Man stelle sich das vor: Statt in ein Restaurant zu gehen und sich Essen zum Mitnehmen zu bestellen, setzt man sich an einen Tisch und wird direkt vor Ort bedient.

Auf diese absurd anmutende Idee kam ein Gastronom aus – wie sollte es anders sein – Berlin. Metin Gündar wühlt damit die gesamte Branche auf.

»Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin«, so der 36 Jahre alte gelernte Koch. »Ich dachte mir nur, das ist doch irgendwie ein guter Gedanke: Statt sich etwas mit nach Hause zu nehmen und da vor dem Fernseher zu essen, könnte man das doch auch direkt hier in meinem Laden machen. Sogar in Gesellschaft.«

Platz hat er in seinem mediterranem Spezialitätenlokal in Prenzlauer Berg genug, meint er. »Wir kriegen hier ja locker, sagen wir, 50 Menschen rein.« Auch Tische und Stühle hat er schon ausreichend.

Aber sind die Menschen, zumal Deutsche, bereit für dieses Konzept? Einer spontanen Umfrage zufolge kann sich eine erstaunliche Mehrheit durchaus vorstellen, mal woanders zu essen und zu trinken. Gündar hat sogar einen Begriff dafür erfunden: »Auswärts essen«.

Momentan seien die Behörden nicht sehr von der Idee angetan, berichtet Gündar. »Aber ich denke mal, wenn sich das alles mit der Pandemie geklärt hat, dann wird mein Konzept aufgehen. Ganz sicher.«

Seine Kollegen aus anderen Bundesländern und sogar aus ganz Europa erkundigen sich schon bei ihm und wollen es ihm vielleicht nachmachen. »Ich habe kein Patent darauf, und ich finde, das sollte auch jeder machen können. Ich habe hier mit meinem Laden ja genug zu tun.«

Man will ihm Glück wünschen – ambitioniert ist Metin Gündar jedenfalls.

