»Du sollst dich impfen lassen« – Söder findet 11. Gebot auf alter Steintafel

München (EZ) | Na sowas! Völlig überraschend präsentierte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gestern einen kleinen Felsbrocken, auf dem offenbar das offizielle 11. Gebot von Gott persönlich geschrieben stand.

»Ich kann es selbst nicht glauben, aber jahrtausendelang muss dieses Stück auf dem Berg Sinai gelegen haben und einst von Moses übersehen worden sein, als der die zehn Gebote vorlas«, so Söder stolz. Die zehn Gebote seien jedem bekannt und es sei entsprechend wichtig, sich daran zu halten. »Umso mehr freue ich mich, nun als erster Mensch überhaupt das 11. Gebot vorzutragen. Es lautet: Du sollst dich impfen lassen.«

Söder sprach von einem großen Zufall, dass dieses Gebot ausgerechnet jetzt in Zeiten der Pandemie auftaucht. »So sind die Wege Gottes.« Er hoffe, dass nun auch der letzte Impfgegner überzeugt sei, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. »Wer will schon gegen ein hoch offizielles Gebot Gottes verstoßen«, so Söder mahnend, der sich bis zum Schluss weigerte, den Feldbrocken mit der Inschrift den Journalisten zu zeigen, geschweige denn zu berichten, wer dieses Gebot gefunden und ihm überreicht hat. (EZ)

(Foto: Von By Kremlin.ru, CC BY 4.0, Link)

