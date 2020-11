Weil ihr Arbeitsplatz permanent staubig und unaufgeräumt ist: Reinigungskraft kündigt ihren Job

Nach drei Wochen hat eine Reinigungskraft aus Hamburg frustriert ihren Job gekündigt, weil dieser jedes Mal aufs neue dreckig und unaufgeräumt war. »Ich habe sowas noch nie erlebt«, so die 47-Jährige. »Ich kam hier an und es steht dreckiges Geschirr in der Küche, Krümel liegen auf dem Boden und der Mülleimer ist nicht ausgeleert.« Zunächst glaubte sie an eine Ausnahme, »doch es hörte nicht auf. Es war wirklich jeden Tag dasselbe.« Sie habe sich erbarmt und alles sauber gemacht, »obwohl nichts davon mir gehörte«, doch am nächsten Tag habe es wieder exakt genauso ausgesehen. Nach drei Wochen zog sie schließlich die Reißleine und kündigte. Ihr Arbeitgeber fechtet die Kündigung jedoch an und will sie nicht aus dem Arbeitsvertrag lassen. Nun muss ein Gericht entscheiden. (EZ)

Diesen Beitrag bezahlen …

Sie dürfen sich nun endlich bei uns erkenntlich zeigen. Ist das nicht toll? Mit Ihrem Beitrag finanzieren wir Zigaretten und Kaffee für die ganze Redaktion, manchmal auch Alkohol. Niemals aber Waffen.

Suchen Sie sich einfach den Preis aus, der Ihnen am besten gefällt. Abgewickelt wird über Paypal, Sie müssen aber kein Konto bei dem Unternehmen haben. Das Geld landet übrigens beim »Seriösen Verlag«, einem von uns betriebenen seriösen Verlag. So, los jetzt! Viel Spaß beim Bezahlen!

#1 – 1 EUR #2 – 2 EUR #3 – 5 EUR #4 – 10 EUR #5 – 100 EUR