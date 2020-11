Nachdem alle Blätter vom Baum gefallen sind: Frau findet ihre seit Frühjahr vermisste Katze wieder

Sechs Monate nach dem Verschwinden ihrer Katze hat eine Frau aus Saarbrücken nun traurige Gewissheit. Am 11. Mai dieses Jahres hat sie das Tier zuletzt gesehen, jetzt wurden die Überreste auf einem Baum im Garten der Frau entdeckt. »Offenbar ist die Katze im Frühjahr auf den Baum geklettert und kam nicht wieder herunter«, so ein Sprecher der Feuerwehr. Nur dem Herbst sei es zu verdanken, dass das Tier nun entdeckt wurde. »Wenn auch ein paar Monate zu spät«, so der Sprecher lachend. Durch das Herabfallen der Blätter fand die Frau ihre Katze im Ast hängen. Wiederbelebungsversuche des mittlerweile skelettierten Haustieres scheiterten jedoch. (EZ)

Diesen Beitrag bezahlen …

Sie dürfen sich nun endlich bei uns erkenntlich zeigen. Ist das nicht toll? Mit Ihrem Beitrag finanzieren wir Zigaretten und Kaffee für die ganze Redaktion, manchmal auch Alkohol. Niemals aber Waffen.

Suchen Sie sich einfach den Preis aus, der Ihnen am besten gefällt. Abgewickelt wird über Paypal, Sie müssen aber kein Konto bei dem Unternehmen haben. Das Geld landet übrigens beim »Seriösen Verlag«, einem von uns betriebenen seriösen Verlag. So, los jetzt! Viel Spaß beim Bezahlen!

#1 – 1 EUR #2 – 2 EUR #3 – 5 EUR #4 – 10 EUR #5 – 100 EUR