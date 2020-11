Nach Spahns ernüchtender Weihnachtsprognose der nächste Schock: Wissenschaftler warnen vor Ansteckung durch Tannenbäume und Lametta

Aufgrund weiterhin täglich steigender Infektionszahlen dämpfte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vergangene Woche die Hoffnungen auf ein großes Weihnachtsfest mit der Familie. Nun folgte eine weitere beunruhigende Nachricht: Demnach haben Wissenschaftler herausgefunden, dass auch Tannenbäume, Lametta und jedwede Weihnachtsdeko Treiber der Corona-Pandemie sein sollen. Daher rate man dringend davon ab, in diesem Jahr einen Baum ins Wohnzimmer zu stellen und auch auf allerlei »unnötigen Krimskrams« zu verzichten. Der sicherste Weg, einer Ansteckung durch das Coronavirus zu entgehen, sei es, alleine in einem dunklen Raum das Weihnachtsfest zu feiern. »Dann sollte Ihnen eigentlich nichts passieren«, so die ermunternde Prognose. (EZ)

