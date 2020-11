»Jetzt liegt’s an Digitalminister Scheuer«: Biontech und Pfizer warten auf Chips für Impfstoff

Die Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer sind eigenen Angaben zufolge fast fertig mit ihrem Corona-Impfstoff. »Wir sind startklar und bereit für eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung«, so eine Sprecherin Anfang der Woche. »Jetzt fehlen nur noch die Mikrochips, um die Bevölkerung gefügig zu machen und zu kontrollieren.« Diese Aufgabe fällt in den Zuständigkeitsbereich von Digitalminister Andreas Scheuer (CSU), weshalb Beobachter zu Geduld mahnen. Das Mainzer Unternehmen Biontech selbst rechnet nicht damit, dass Scheuers Ministerium in den kommenden Wochen soweit sein wird: »Was wir bisher gesehen haben, passte nicht ansatzweise in eine schmale Kanüle. Die Chips wären nicht unbemerkt den Menschen injiziert worden«, sagt ein Mitarbeiter der Firma. »Und ob sie überhaupt funktionieren wie gewünscht, wissen wir nicht.« Scheuer selbst versprach, schnellstmöglich die nötige Technologie zu liefern. »Andernfalls«, so die Biontech-Sprecherin, »wäre der ganze Coronazirkus wohl umsonst gewesen.« (EZ)

