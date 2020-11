»Hier ist meine Steuererklärung«: Trump hofft, mit großzügiger Geste doch noch im Amt bleiben zu dürfen

Die Tage des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump scheinen gezählt. Doch anstatt seinem Kontrahenten Joe Biden zum Sieg zu gratulieren, versucht sich Trump an einem letzten Strohhalm festzuklammern: Völlig überraschend präsentierte er nun seine Steuererklärung, die er bislang immer streng unter Verschluss hielt. »Hier, bitte, seht. Das ist sie, meine Steuererklärung. Zufrieden? Darf ich nun bitte Präsident bleiben?«, so Trump in einer offiziellen Ansprache ans Volk. Er wisse, wieviel diese Steuererklärung den Menschen bedeutet, deshalb habe er sich nun auch dazu durchringen können, sie zu veröffentlichen. Ob diese großzügige Geste jedoch ausreicht, im Amt zu bleiben darf sowohl bezweifelt als auch ausgeschlossen werden. (EZ)

