»Das war’s jetzt aber wirklich für ihn«: Experte sicher, dass Trump nur noch wenige Wochen im Amt sein wird

Der angesehene Poltikexperte Dr. Thomas Heumann von der Universität Düsseldorf war sich schon oft sicher, dass US-Präsident Donald Trump kurz vorm Ende seiner Amtszeit stünde. So prophezeite er u. a. zu Beginn von Trumps Präsidentschaft, er würde schnell über die russische Einflussnahme in den Wahlkampf stolpern, kurz darauf war er sich »hundertprozentig sicher«, Trumps Auslassungen über ausländische Regierungschefs oder eigene Parteimitglieder würden ihm politisch das Genick brechen. Nun wagt Heumann eine neue Prognose: Demnach könne Trump sich nur noch wenige Wochen im Weißen Haus halten. »Spätestens Mitte Januar ist er raus«, legt er sich fest. »Diesmal wirklich.« Heumann befindet sich mit dieser These in guter Gesellschaft: Einer aktuellen Umfrage zufolge rechnen einmal mehr knapp 100 Prozent aller Experten mit dem baldigen Ausscheiden Trumps aus dem Amt. (EZ)

