Um Meinungsvielfalt abzubilden: Talkshows holen Gäste, denen alles egal ist

Lange schon wird den TV-Talkshows vorgeworfen, sie würden vor allem profilierten Politikern und Fachleuten eine Bühne geben und damit nur rudimentär das reale Stimmungsbild in der Gesellschaft widergeben. Die führenden Fernsehredaktionen in Deutschland reagieren nun endlich auf diese Kritik: Wie ARD und ZDF mitteilen, werden ab kommender Woche neben den herkömmlichen meinungsstarken Talkgästen auch Menschen mitreden, denen alles egal ist. Den Anfang wird am Sonntag »Anne Will« machen. Dort wird jemand sitzen, den die Wahlen in den USA nicht im mindesten interessieren. Tags darauf wird zum selben Thema bei »Hart aber fair« eine Person mitreden, der Trump, Biden und Pennsylvania nicht besonders wichtig sind. Die Redaktionen erhoffen sich durch diese Maßnahme ein differenzierteres und realistischeres Abbild der öffentlichen Meinung. (EZ)

