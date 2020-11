Neue Whatsapp-Funktion: Drei rote Haken zeigen Desinteresse des Nachrichtenempfängers an

Newer Post

»Habe wieder Corona und muss vier Jahre in Quarantäne«: Trump erklärt, weshalb er Weißes Haus partout nicht verlassen kann

So ein Pech: Donald Trump, der kurz davor ist, sein Amt als Präsident an Joe Biden abzugeben, kündigte heute an, bedauerlicherweise nicht das Weiße Haus verlassen zu können, da er erneut an Corona erkrankt sei. »Ja, das ist natürlich ein…

