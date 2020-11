Um Lockdown für die Menschen erträglicher zu machen: Bundesregierung erlaubt Öffnung der Freibäder

Na also. Aufgrund des massiven Widerstandes gegen den von der Bundesregierung und den Bundesländern beschlossenen neuen Lockdowns im November hat Bundeskanzlerin Angela Merkel sich nun einen Kompromiss abringen lassen. Für 30 Tage sollen beginnend ab dem 1. November sämtliche Freibäder bundesweit wieder öffnen dürfen. “Uns ist bewusst, was für Einschränkungen die Menschen nun erneut hinnehmen müssen und was wir ihnen zumuten. Deshalb haben wir uns darauf einigen können, wenigstens die Freibäder zu eröffnen, um den Bürgern nicht komplett die Freizeitangebote zu nehmen.” Sie hoffe, dass sich damit die Wut und das Unverständnis gegen einzelne Maßnahmen des neuen Teil-Lockdowns etwas legen wird. (EZ)

