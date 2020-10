Um Ernst der Lage zu verdeutlichen: Regierung verknappt Klopapierangebot

Da die Infektionszahlen in Deutschland teilweise stark ansteigen und nun zwei Dutzend Städte und Regionen den Inzidenzwert von 50 Erkrankten pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überstiegen haben, greift die Regierung zu einer drastischen Maßnahme, um die Bevölkerung zu diszplinieren. Eine Zeitung wurden geheime Dokumente aus dem Innenministerium zugespielt: Demnach wird die Bundesregierung in der kommenden Woche das Klopapierangebot in Deutschland manipulieren. Geplant ist, die Verfügbarkeit massiv auszudünnen – um bis zu 95 Prozent. Damit soll den Menschen in Deutschland der Ernst der Lage klargemacht werden. In dem geheimen Papier heißt es, dass weitere Verbote und Verordnungen wie bspw. Sperrstunden allein nicht den erwünschten Effekt bewirken würden. “Aber der Wegfall des gewohnten Klopapierangebots wird verdeutlichen, dass die zweite Infektionswelle über das Land rollt.” Nach der Verknappung des Toilettenpapiers werden zeitnah auch Nudelprodukte und Hefe von der Regierung aus den Regalen geholt werden. (EZ)

(JPL/Foto: By Spar-Tanius – Own work, CC BY-SA 4.0, Link)

