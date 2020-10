Verlangte 70.000 Dollar: Trumps Friseur zum gerissensten Schlitzohr der Welt gekürt

Einem viel beachteten Bericht der New York Times zufolge hat Donald Trump in manchen Jahren bis zu 70.000 Dollar für seine Haarpracht ausgegeben. Dass der Friseur für die bekannten Ergebnisse so viel Geld einheimsen konnte, brachte ihm umgehend viel Anerkennung ein. Nun wird der Stylist für seine Dreistigkeit ausgezeichnet: Er erhält die diesjährige Ehrung als »Gerissenstes und durchtriebenstes Schlitzohr der Welt«. Der Preis ist mit Straffreiheit dotiert und wird im Dezember in Genf verliehen. (EZ)

Foto: Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States – Public Domain, Link

