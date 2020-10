Überraschende Kehrtwende: Polizei jetzt doch nicht mehr für Backdoor in verschlüsselten Chat-Apps

Zufällig in der Woche, in der zahlreiche Fälle von rechtsextremen Chatgruppen in ihren Reihen aufgedeckt worden sind, hat die Polizei ihren seit Jahren geführten Kampf für eine staatliche Umgehung von Verschlüsselungstechnologien aufgegeben. “Ja, wir traten bisher stets dafür ein, dass wir als Polizei verschlüsselte Messengerdienste wie Whatsapp mitlesen können“, sagte ein Sprecher der Deutschen Polizeigewerkschaft DPolG. “Aber wir haben just in dieser Woche erkannt, dass das natürlich Blödsinn ist.” Alle Anstrengungen in diese Richtung würden umgehend eingestellt. “Sämtliche Sicherheitsbehörden in Deutschland sollten die absolute Privatheit der zwischenmenschenlichen Kommunikation respektieren, da haben der Staat oder irgendwelche Ermittler nichts zu suchen. Ohne wenn und aber.” Das würde zwar die Arbeit der Polizei nicht unbedingt erleichtern, so der Sprecher. “Dafür aber könnten wir alle uns etwas sicherer fühlen.” (EZ)

