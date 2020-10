Logische Schlussfolgerung: »Bundesamt für Verfassungsbekämpfung« würde Verfassung besser beschützen

In der letzten Woche sind in deutschen Sicherheitsbehörden wieder viele Fälle von rechtsradikalen Beamten publik geworden. Auch beim Landesamt für Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen stehen drei Mitarbeiter unter Verdacht, die ausgerechnet Rechtsextreme beobachten sollten. “Im Umkehrschluss bedeutet das wohl, dass wir nun ein Amt für aktive Verfassungsbekämpfung aufbauen werden”, heißt es aus der Regierung. “Dann funktioniert der Verfassungsschutz in Deutschland wohl endlich so, wie er soll.” Noch in diesem Jahr soll die neue Behörde aufgebaut werden. (EZ)

