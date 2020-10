Was hat er damit nur vor? Trump beginnt, Ziegelsteine ins Oval Office zu tragen

Washington, D.C. (EZ) | US-Präsident Donald Trump soll vor einigen Tagen damit begonnen haben, Ziegelsteine in sein Büro zu tragen und niemanden mehr hineinzulassen. Mitarbeiter äußern sich besorgt.

“Wir wissen nicht, was er damit vorhat, aber jeden Morgen bringt Präsident Trump einen bis zwei neue Ziegelsteine ins Weiße Haus, verschwindet in seinem Büro und verbietet jedem, einzutreten”, so ein Beobachter.

Vereinzelt seien Sätze hinter der Tür zum Oval Office zu hören wie “die Demokraten kriegen mich hier nicht raus, niemals” und “die werden Augen machen, wenn die hier reinwollen und gegen eine Wand laufen.”

Mitarbeiter und Vertraute des Präsidenten fragen sich seitdem, was es mit den täglich neuen Ziegelsteinen zu tun hat. “Es begann, nachdem Mr. Trump die jüngsten Umfragewerte gelesen hat und immer häufiger danach gefragt wurde, ob er eine friedliche Machtübergabe anstrebe.”

Kurz darauf habe er einen Freund gefragt, ob der ihm etwas Zement besorgen könne.

Experten vermuten, dass es sich lediglich um ein neues Hobby des Präsidenten handeln könnte. Demnach soll bereits Richard Nixon damals eiligst Ziegelsteine gesammelt haben, bevor er schließlich zwei Tage später von seinem Amt als Präsident zurücktreten musste.

(JME/Foto: By Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America – Donald Trump, CC BY-SA 2.0, Link)

Diesen Beitrag bezahlen …

Sie dürfen sich nun endlich bei uns erkenntlich zeigen. Ist das nicht toll? Mit Ihrem Beitrag finanzieren wir Zigaretten und Kaffee für die ganze Redaktion, manchmal auch Alkohol. Niemals aber Waffen.

Suchen Sie sich einfach den Preis aus, der Ihnen am besten gefällt. Abgewickelt wird über Paypal, Sie müssen aber kein Konto bei dem Unternehmen haben. Das Geld landet übrigens beim »Seriösen Verlag«, einem von uns betriebenen seriösen Verlag. So, los jetzt! Viel Spaß beim Bezahlen!

#1 – 1 EUR #2 – 2 EUR #3 – 5 EUR #4 – 10 EUR #5 – 100 EUR