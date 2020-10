Keine Coronafälle bei Tour de France: Verhindert Epo Infektionen?

Genf (EZ) | Auch eine Woche nach Ende der diesjährigen Tour de France ist keine Coronainfektion von einem der Fahrer bekannt geworden. Gesundheitsexperten aus aller Welt schöpfen daher nun leise Hoffnung im Kampf gegen Covid-19.

“Noch sind die Hinweise sehr dünn, aber es könnte gut sein, dass Epo – oder andere Dopingmittel – effektiv gegen eine Erkrankung schützt”, sagt ein Sprecher der WHO. “Nach Ansicht unserer Experten deutet derzeit vieles darauf hin.”

Nachdem die Tour infektionslos verlaufen ist, sollen nun weltweit entsprechende Studien durchgeführt werden. Mehrere Pharmaunternehmen stellen bereits Epo-Dosen her, um sie freiweilligen Testern zu spritzen.

“Sollte sich diese Beobachtung bewahrheiten, stehen wir sicher vor einem Wendepunkt in der Pandemie. Wir hätten dann ein geeignetes Präventionsmedikament”, teilt die WHO weiter mit. “Die Vorteile liegen auf der Hand: Epo ist ein bekanntes Mittel und kann schnell in ausreichender Menge produziert werden. Außerdem können dann selbst die unsportlichsten Menschen außergewöhnliche Leistungen vollbringen.”

(JPL/Foto: Von Agence Rol – Bibliothèque nationale de France, Gemeinfrei, Link)

