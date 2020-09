Weil sogar Lesungen ausverkauft sind: Kulturbranche bittet um Beibehaltung der aktuellen Beschränkungen

Kulturschaffende sprechen sich in einem Offenen Brief dafür aus, die derzeit geltenden Auflagen für Veranstaltungen beizubehalten. “Zurzeit sind sogar Performance- und Tanzdarbietungen in kurzer Zeit ausverkauft. Wir appellieren an die Politik, uns dieses Gefühl noch möglichst lange zu gönnen”, heißt es in dem Schreiben. “Selbst Konzerte der Neuen Musik und Lesungen sind zu 100 Prozent ausgelastet.” Die Hygiene- und Abstandsbestimmungen verhelfen der Branche dazu, endlich auch mal Interessierte abweisen zu können, weil keine Tickets mehr vorhanden sind. (EZ)

