Leben auf Venus offenbar intelligent genug, sich nicht weiterzuentwickeln

Walisische Forscher haben auf der Venus ein Gas entdeckt, das die Fachwelt in aller Welt aufrüttelt: Es könnte sich um einen Hinweis auf Leben auf unserem Nachbarplaneten handeln. “Wenn sich unsere Vermutungen bewahrheiten, wäre das Leben auf der Venus immerhin intelligent genug, auf einem niedrigen Entwicklungsstand zu verharren”, so die Forschungsleiterin Jane Greaves. “Möglicherweise wird es von Beispielen auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem davon abgeschreckt, übliche Evolutionsverläufe einzuleiten.” (EZ)

