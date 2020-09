Nach Probealarm: Bundesregierung kündigt für kommenden Donnerstag Probekatastrophe an

Nach dem mehr oder weniger erfolgreichen bundesweiten Warntag vergangene Woche hat die Bundesregierung nun für kommenden Donnerstag einen Probekatastrophentag für 11 Uhr angekündigt. Dafür soll sowohl ein künstlich erzeugtes Unwetter über Deutschland fegen sowie mehrere Chemielabore vorsätzlich in Brand gesetzt werden. „Wir hoffen, dass dies besser gelingt als der Probealarm letzten Donnerstag, bei dem leider nicht alles so hinhaute, wie erhofft“, so ein Regierungssprecher. Der Warntag sorgte für massive Kritik, weil Warn-Apps nicht zuverlässig einen Alarm sendeten und in einigen Städten die Sirenen nicht funktionierten. Doch beim nun folgenden Probekatastrophentag sei man zuversichtlicher. „Wir haben große Chemielabore in der gesamten Bundesrepublik verteilt. Allein hier können wir davon ausgehen, dass wir realistische Explosionen herbeiführen können“, so der Sprecher abschließend. (EZ)