Kompromiss gefunden: Bundesregierung droht Russland mit Abbruch von Nord Stream 3 bis 5

Der Fall Nawalny sorgt auch weiterhin für Spannungen zwischen Deutschland und Russland. Nachdem Außenminister Heiko Maas (SPD) mit dem Baustopp der Pipeline Nord Stream 2 drohte und dafür auch aus der eigenen Partei Kritik erhielt, hat sich die Regierung nun auf einen Kompromiss geeinigt. Man werde den Bau fortsetzen, dafür jedoch erwäge man, die geplanten Arbeiten an Nord Stream 3, 4 und 5 abzubrechen. „Viele wissen es ja nicht, aber Nord Stream 2 sollte nicht die letzte Pipeline zwischen Russland und Deutschland bleiben“, so Maas auf einer Pressekonferenz. Russland reagierte zunächst überrascht auf die Ankündigung. Angesprochen auf die Drohung der Bundesrepublik, antwortete Außenminister Sergej Lawrow: „Bitte? Was? Wir haben nie…oh, moment, natürlich, die Nord Stream 3 bis 5. Hihi, kluger Schachzug, ich meine…jaja, genau, das hatten wir geplant. Mensch, ärgerlich, aber diese Sanktionen müssen wir wohl akzeptieren. Damit können wir den Fall ja abschließen.“ (EZ)

Foto: Von Vuo – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, Link (Wikimedia Commons)