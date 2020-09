Mehr als 80 Millionen Teilnehmer halten Abstand und tragen Maske: Geradeausdenker halten Demo für Infektionsschutz ab

Es ist die wohl größte Demonstration, die jemals stattgefunden hat: die sogenannten „Geradeausdenker“ verkünden zurzeit im ganzen Bundesgebiet, dass sie die Pandemiemaßnahmen der Bundesrgeierung im Großen und Ganzen für angemessen halten. „Ich bin nicht sehr überrascht, dass so viele mitmachen“, sagt die Organisatorin und selbsternannte Durchschnittsintelligente Mareike Dosper. „Die hohe Zahl kündigte sich in den letzten Wochen an.“ Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tragen dort, wo es geboten ist, Masken und halten zudem in Bussen, Bahnen und Supermärkten gebührenden Abstand zueinander. „Damit drücken wir keine bedingungslose Zustimmung zur Bundesregierung aus, sondern drücken aus, dass wir die meisten Maßnahmen für angemessen halten.“ Den Stempel der „Systemlinge“ weist Dosper zurück: „Nein, wir sind keine Schlafschafe. Wir kommen aus unterschiedlichen politischen Lagern und bemühen uns, das Leben am Laufen zu halten und die Krankheit zurückzudrängen.“ (EZ)