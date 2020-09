„Fickt euch, ihr seid alle scheiße!“ – Spahn ändert Strategie, um mit Corona-Kritikern ins Gespräch zu kommen

Berlin (EZ) | Nachdem er vor einer Woche von aufgebrachten Demonstranten in Bergisch Gladbach und wenige Tage später in Bottrop beleidigt und ausgepfiffen wurde, hat Gesundheitsminister Jens Spahn seine Strategie gewechselt, um doch noch erfolgreiche Gespräche mit den Corona-Kritikern führen zu können.

Bei einem öffentlichen Auftritt in Mannheim vor einigen Tagen streckte er den Corona-Kritikern zunächst den Mittelfinger entgegen und rief dann „So, ihr Wichser, fickt euch ins Knie. Ihr seid alle scheiße und hässlich wie die Nacht.“

Mit dieser Rede hatte der Gesundheitsminister offenbar Erfolg, denn kurz darauf verstummte das Publikum und hörte dem CDU-Politiker eine halbe Stunde lang zu, die er für weitere Pöbeleien nutzte, die frei jedweden Inhalts waren und mit „Haut ab! Haut ab! Haut ab“-Rufen endete.

Angesprochen auf seine ungewöhnliche Ausdrucksweise erklärte Spahn hinterher: „Ich habe bei meinen vorherigen Bemühungen, mit den Bürgern ein vernünftiges Gespräch zu führen, festgestellt, dass dies nicht möglich ist, wenn man versucht, sachliche Diskussionen zu führen. Deshalb dachte ich mir, dass ich mich den aufgebrachten Menschen anders nähern muss.“

Mit seinem jüngsten Auftritt zeigte sich der Minister zufrieden. „Es war erstaunlich, doch nachdem ich einfach so mit ihnen sprach, wie sie es selbst offenbar gewohnt sind zu debattieren, hörten sie mir zu.“

Auch die Menge zeigte sich beeindruckt vom Auftritt des Politikers. „Ich finde alles kacke, was der macht und die Corona-Maßnahmen stehen in keinem Verhältnis zu dem, was nötig ist, aber heute hat mich der Herr Spahn wirklich überzeugt“, so ein Demonstrant.

Ob Spahn auch künftig bei seinem Strategiewechsel bleibt, ist noch nicht bekannt. Auf Nachfrage sagte er lediglich: „Halt die Fresse, du Spacko.“

(JPL/Foto: By Kasa Fue – Own work, CC BY-SA 4.0, Link)