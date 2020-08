Akuter Drogenmangel: Mann wegen Realitätsgewinn in Klinik eingewiesen

Düsseldorf (EZ) | Kein Alkohol, keine Drogen, nicht mal Medikamente – und das über einige Tage hinweg: Ein junger Mann aus dem Rheinland ist wegen akutem Drogenmangels und damit einhergehendem Realitätsgewinn in eine Klinik eingewiesen worden.

Mittlerweile gehe es dem Patienten besser, so ein Sprecher des Gesundheitsamts. Er warnte aber zugleich vor den schweren und kaum auszuhaltenden Folgen eines gezielten Drogen- und Alkoholverzichts: „Klare Sicht auf die Dinge ist aus behördlicher Sicht absolut nicht empfehlenswert.“

Es sind demnach vor allem private Probleme, die in nüchternem Zustand so wahrgenommen werden, wie sie sind: hoffnungslos, Angst einflößend, teilweise die Existenz bedrohend. „Dass man beispielsweise den Arbeitsplatz verlieren könnte, trifft ohne regelmäßigen Genuss von Alkohol oder Drogen häufig ungefiltert den Menschen und konfrontiert ihn mit allen möglichen Konsequenzen“, sagt ein betrunkener Experte. „Das wiederum führt zu Ängsten, die nüchtern kaum auszuhalten sind.“ Auch Probleme mit dem Ehepartner oder mit Verwandten sind ohne Alkohol oder Gras unter Umständen deutlich sichtbarer.

In diesem konkreten Fall hatte der Mann über einige Tage hinweg komplett auf Bier, Schnaps und Marihuana verzichtet, was er sonst täglich zu sich genommen hatte. Als Grund gab er Geldmangel an. Die Folgen waren verheerend: Plötzlich wurde ihm bewusst, dass seine Ausbildung bei einem Großhändler scheiße ist, dass seine Freundin seit zwei Wochen von ihm getrennt lebt und dass er vor einem halben Jahr seinen Führerschein verloren und noch immer nicht die Geldbuße für das Überfahren einer roten Ampel bezahlt hat, weshalb er nun mit einem Verfahren rechnen muss.

Nachbarn fanden den jungen Mann schließlich weinend und verzweifelt im Hauseingang liegend und riefen den Notarzt. Die Ersthelfer haben übrigens alles richtig gemacht, lobt das Krankenhaus: Sie sahen, was ihm fehlte, und flößten dem 23-Jährigen zwei Flaschen Underberg ein.