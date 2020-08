„Wir hatten überhaupt keine Zeit uns vorzubereiten!“ – Schüler sauer, dass Lehrer gleich drei Corona-Tests für nächste Woche ankündigen

In immer mehr Bundesländern enden in diesen Tagen die Sommerferien. Seit vergangener Woche müssen auch Schüler in Nordrhein-Westfalen wieder zum Unterricht. In einer Schule in Solingen sind die Schüler nun besonders sauer, da bereits für kommende Woche gleich drei Corona-Tests angekündigt sind. Doch damit nicht genug: Weitere sieben Tests erwarten die Schüler der Klassen 5 bis 12 im September. „Das ist echt voll gemein“, so ein 15-Jähriger. „Wir hatten kaum Zeit uns vorzubereiten. Wir wissen überhaupt nicht, was dran kommt.“ Die Schüler haben nun Angst, dass sie die Tests vermasseln und sich dies am Ende negativ auf die Schulnote auswirkt. (EZ)