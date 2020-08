„Braucht Ihr noch Material von mir?“: Trump fragt Medien, ob er schon Feierabend machen kann

Washington, D.C. | US-Präsident Donald Trump will heute etwas früher als gewöhnlich den Arbeitstag beenden. In einer Rundmail an Journalisten fragte er deswegen nach, ob sie schon genug Stoff für ihre Medien haben.

„Ich habe mich entschieden, heute früher Feierabend zu machen“, beginnt Trump sein Schreiben an die 3028 Empfänger im ganzen Land. „Es tut mir leid, wenn das nun etwas kurzfristig für Sie kommen könnte. Sollten sie noch etwas benötigen, um Ihre Titelseiten und Nachrichtensendungen zu befüllen, lassen Sie mich das bitte bis 15 Uhr wissen. Grüße, DJT“.

Die Nachricht löste Unruhe in den Redaktionsstuben in den USA aus. Sie vertrauen darauf, bis Redaktionsschluss noch einen Tweet, eine peinliche Pressekonferenz oder ein seltsames Interview des Präsidenten verarbeiten zu können.

Der Chefreporter der Chicago Sun-Times war der erste, der zurückschrieb: „Lieber Mr. President, vielen Dank für die Info! Wenn Sie noch schnell vor Ihrem wohlverdienten Feierabend etwas Verfängliches über die Pandemie twittern könnten, würde ich mich sehr freuen.“ Andernfalls sei geplant, mit einem lokalen Autounfall aufzumachen, „was aber etwas langweilig wäre.“

Ähnlich schrieben zahlreiche andere Journalisten zurück. Viele warfen dem Präsidenten Unprofessionalität vor, weil er früher als geplant in die Freizeit geht. Der Herausgeber der New York Times schrieb, dass das Weiße Haus doch bitte in Zukunft etwas frühzeitiger auf einen solchen schwerwiegenden Umstand hinweisen sollte.

Lediglich Fox News scheint gut vorbereitet zu sein: „Danke. Wir kommen zurecht. Schönen Feierabend!“

