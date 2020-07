TIME veröffentlicht Liste der einflusslosesten Menschen der Welt

Das US-Nachrichtenmagazin TIME hat ihre jährliche Liste der 100 einflusslosesten Menschen der Welt veröffentlicht. Erstmals seit Bestehen des Rankings befindet sich auch ein Deutscher unter den Top 5.

Seit mittlerweile 20 Jahren kürt die Time die 100 einflusslosesten Menschen der Welt. Nachdem die Liste in den ersten sieben Jahren ausschließlich von Nigerianern, Äthiopiern, Somaliern und Kenianern gefüllt wurde, entschloss man sich aus Gründen der Abwechslung sowie zur Erzeugung eines gewissen Spannungsaufbaus 1998 dazu, den afrikanischen Kontinent zukünftig nicht mehr zu berücksichtigen.

Auf dem ersten Platz der einflusslosesten Menschen der Welt landet wie bereits im Vorjahr der Brite John Fields, der seit 12 Jahren in seinem Tagebuch die Missstände der Ernteperioden in Bezug auf Rettich und Kohl in York beschreibt. Bisher lässt er jedoch niemanden an seinen Ergebnissen teilhaben.

Auf Platz zwei landet das niederländisch-dänische Musikerduo „scolltjes“, eine vor sieben Jahren gegründete Band, die bis heute noch kein einziges Mal gemeinsam Musik gemacht hat und folglich weder Fans noch irgendeinen Auftritt verbuchen kann. Stattdessen betreibt die Band eine aufwendig gestaltete Internetseite, auf der sie unter hunderten verschiedenen Pseudonymen selbst Gästebucheinträge verfasst und auf der sie CD-Cover und eine fiktive Discographie ihrer nie aufgenommenen Stücke veröffentlicht hat.

Erstmals befindet sich in der Rangliste auch ein Deutscher unter den Top 5 der 100 einflusslosesten Menschen der Welt. Der Wuppertaler Freizeitpolitiker Christian Lindner landete auf Platz drei.

