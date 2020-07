„Zeitgeschichte erleben“ – Familie plant gemeinsamen Sommerurlaub in den Tönnies-Werken

Eine Familie aus Hamburg möchte in den Sommerferien nach Rheda-Wiedenbrück und die Tönnieswerke besichtigen. „Wir haben uns gedacht, unseren Kindern etwas Zeitgeschichte nahezubringen“, so die Mutter. „Wir haben viel gehört von der geschlossenen Fleischfabrik und der Ausgangssperre für den Kreis Gütersloh, da war die Neugierde groß, einmal live vor Ort zu sein und zu schauen, wie es da so aussieht“. Sie, ihr Mann und die drei Kinder freuen sich schon sehr darauf und hoffen, auch ein paar Zeitzeugen zu treffen. „Vielleicht finden wir ja jemanden, der da arbeitet und sich mit Corona infiziert hat. Das wäre natürlich toll“. (EZ)

