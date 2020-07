Experten sicher: Corona-Infektionen nach Trump-Auftritt letzter Beweis für Darwins Theorie

Lag Charles Darwin mit seiner Selektionstheorie richtig? Noch immer wird teils heftig über die Erkenntnisse des englischen Wissenschaftlers gestritten – zwar nicht in Fachkreisen, aber in Teilen der Gesellschaft. Nun sind sich Experten sicher, dass die jüngsten Covid-19-Infektionen in den USA auch den letzten Zweifler überzeugen werden. »Hunderte Menschen stecken sich im Zusammenhang mit einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump in Oklahoma an – da ist Darwin schwer zu widerlegen«, sagt Prof. Maria Holsington von der Yale University. »Monatelang ignorieren Trump und seine Fans die Pandemie, machen sich darüber lustig, greifen Wissenschaftler und Mediziner an. Tja, und nun dies.« Da das Virus sich derzeit vor allem in Bundesstaaten ausbreitet, die sich entgegen deutlicher Warnungen für die Rücknahme von Eindämmungsmaßnahmen entschieden haben, sollte Darwin bis spätestens Ende des Jahres endgültig bestätigt sein.

»» Inhaltsübersicht Ausgabe 28/2020 ««