Endlich: Nasenschutzmasken kommen auf den Markt

Das wurde auch Zeit. Nachdem bereits seit Monaten in Deutschland die Maskenpflicht herrscht, beschweren sich immer wieder Menschen darüber, dass sie lediglich einen Mundschutz erhielten, jedoch keine Möglichkeit haben, auch ihre Nase zu schützen. Das führt dazu, dass diese oft frei und ungeschützt ist, während der Mund ausgiebig von einer Maske bedeckt wird. Nun hat die Pharmaindustrie reagiert und eine Nasenschutzmaske auf den Markt gebracht, die optisch an die Mundschutzmaske erinnert, nur deutlich schmaler ist, sodass sie ausschließlich die Nase bedeckt. Künftig können die Menschen also zwei Masken tragen. Eine für den Mund und darüber eine für die Nase, womit das Risko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, deutlich reduziert werden soll. (EZ)

