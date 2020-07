75 Jahre nach Kriegsende: Sachsen soll endlich entnazifiziert werden

Random Post

Im Nachrichtentrubel komplett untergegangen: Flughafen BER gestern eröffnet

Berlin (EZ) | 15. Januar 2015 | Durch die Geschehnisse der vergangenen Tage, in denen es vor allem um die Attentate in Paris sowie die Pegida-Märsche in Dresden ging, wurde ein Großereignis in den Medien bedauerlicherweise komplett vernachlässigt. Wie erst…

Read