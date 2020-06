„Wir werden vorverurteilt, stigmatisiert, ausgeschlossen und beleidigt!“ – Gütersloher Nazi fordert mehr Toleranz und Verständnis

Ein Nazi aus Gütersloh fühlt sich vom Deutschen Volk ungerecht behandelt. Seit dem Corona-Ausbruch bei dem Fleischverarbeiter Tönnies und dem damit einher gehenden Lockdown für die Stadt würden er und seine Nachbarn stigmatisiert, ausgeschlossen und sogar beleidigt. „Ein paar Freunde aus München haben mir sogar Prügel angedroht, wenn ich es wagen sollte, sie besuchen zu kommen“, so der Nazi fassungslos. „Ich habe doch niemandem etwas getan und kann doch nichts dafür, dass ich in einem Gebiet lebe, wo gerade ein großer Corona-Ausbruch mit vielen Infizierten herrscht. Das habe ich mir doch nicht so ausgesucht“ Er sei ein normaler Bürger und möchte auch als solcher behandelt werden. „Stattdessen werde ich beschimpft und gemieden.“ Er erwarte von der Bundesregierung ein Gesetz, das vorschreibt, dass alle Bürger gleich behandelt werden. „Seltsam, dass es so etwas noch nicht gibt.“ (EZ)

