Stadt kommt nicht zur Ruhe: Krawallmacher Horst S. besucht Stuttgart

Nachdem die Landeshauptstadt am Wochenende zum Schauplatz von Randalen und teilweise brutaler Gewalt wurde, musste Stuttgart am Montag erneut Unangenehmes über sich ergehen lassen. Der bundesweit bekannte Chaot Horst S. stattete dem beschaulichen Städtchen einen Besuch ab. Zeugen zufolge überzog er die Stadt mit sinnloser Rhetorik, außerdem machte er Stimmung gegen eine Journalistin der Tageszeitung taz. Das Ausmaß der Verwüstung durch den Besuch wird sich wohl erst in den nächsten Tagen zeigen. (EZ)

