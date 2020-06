Für die Älteren: Spahn will Corona-App auch als Buch herausbringen

Berlin (EZ) | In der kommenden Woche soll die Corona-App endlich für alle Deutschen verfügbar sein. Da jedoch vor allem viele ältere Personen kein Smartphone besitzen, will Gesundheitsminister Jens Spahn die App auch als Buch veröffentlichen.

„Das Interesse in der Bevölkerung an der Tracing-App ist sehr groß“, so Spahn gegenüber Einer Zeitung. „Es melden sich allerdings auch immer wieder überwiegend ältere Menschen bei uns, die über kein Smartphone besitzen, aber dennoch die Möglichkeit haben möchten, via App gewarnt zu werden, ob Kontakt zu einem Corona-Infizierten bestand.“

Aus diesem Grund soll nun auch bald ein Corona-Warn-App-Buch erscheinen.

„Wir befinden uns bereits im regen Austausch mit dem Haufe- und Cornelsen-Verlag, die gemeinsam an einem Buch arbeiten, das noch im Juli auf den Markt kommen soll.“

Wie genau das Warnsystem per Buch funktionieren soll, sei noch völlig unklar, so der Minister weiter. „Aber dass es funktioniert, steht völlig außer Frage. Immerhin hat es Bücher bereits vor der Erfindung des Smartphones gegeben. Ich möchte sogar soweit gehen, dass die Technik von heute ausschließlich auf Büchern beruht.“

Wichtig sei in jedem Falle, dass das Tracing-Buch wie das Smartphone immer bei sich getragen wird. Nur so sei sichergestellt, dass das Frühwarnsystem auch zuverlässig hinhaut, so Spahn abschließend.

