R-Wert errechnen, Infizierte zählen: Immer mehr Schüler haben neuerdings großen Spaß am Matheunterricht

Einer Studie zufolge ist der Mathematikunterricht in Zeiten der Corona-Pandemie zu einem der beliebtesten Fächern bei vielen Schülern geworden. Demnach verzichten einige Lehrer aktuell auf andere Themengebiete, die eigentlich auf dem Lehrplan stehen, wie zum Beispiel Geometrie, Algebra oder Vektorenberechnung und bringen den Schülern stattdessen bei, wie man den sogenannten R-Wert errechnet oder wieviele aktuell Infizierte es in Deutschland und im Verhältnis zur gesamten Welt gibt. Auch die Ermittlung des neuerdings im Zusammenhang mit Superspreadern immer wichtiger werdenden k-Wertes haben viele Mathelehrer nun auf ihrem Lehrplan stehen. Die Schüler seien mit großem Eifer dabei und hätten viel Spaß daran, wenn sie zum Beispiel ausrechnen können, wieviele Personen ein Infizierter im Schnitt ansteckt, wenn er sich in einem geschlossenen Raum, draußen im Freien oder auf einer Großveranstaltung befindet. (EZ)

