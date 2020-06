Konjunkturpaket: Wähler bereit, Verhandlungserfolg der SPD mit Schulterzucken statt Schimpfen zu quittieren

Das vergangene Woche von der Großen Koalition beschlossene Konjunkturpaket wird größtenteils positiv aufgenommen. Der Maßnahmenkatalog trägt in vielen Teilen die deutliche Handschrift der Sozialdemokraten. Eine Umfrage zeigt nun kaum noch für möglich gehaltene Werte für die SPD, wie eine Umfrage ergab. „Unsere Studie zeigt einen deutlichen Anstieg der Leute, denen die SPD schlicht egal ist“, so die Studienleiterin Dr. Jessica Hoffner. „Weniger Menschen als in der Woche zuvor wollen in den nächsten Tagen auf die Partei schimpfen und über deren Entscheidungsträger meckern.“ Experten werten das als ersten Schritt in Richtung Erholung der Sozialdemokraten. (EZ)

»» Inhaltsübersicht Ausgabe 23/2020 ««