Rückkehr zur Normalität: US-Polizisten töten wieder Schwarze

Nach monatelangem Ausnahmezustand aufgrund der Coronaeindämmungsmaßnahmen kehren die USA langsam wieder zur Normalität zurück: in einigen Landesteilen kommt es wieder vermehrt zu brutaler Gewalt durch Polizisten gegen Schwarze. So wurde in Minneapolis der 46 Jahre alte George Floyd mehr als zehn Minuten lang von vier Polizeibeamten schwerst misshandelt: einer der Polizisten kniete mit seinem gesamten Körpergewicht auf dem Hals, während die anderen ihn auf dem Boden festhielten. Selbst nachdem mehrere Augenzeugen zu Hilfe kamen und darauf drängten, Floyd loszulassen, setzten die Beamten die Folter fort. Mehrere Menschen filmten die Tat. Experten sehen diesen und andere Fälle von rassistischen Angriffen gegen Schwarze als Signal, dass die USA sich langsam vom Coronaschock erholen und zurück zur Tagesordnung gehen. „Vielen Polizisten ist wieder alles egal“, so eine Expertin. „Das sieht man auch daran, dass in Minneapolis ein schwarzer CNN-Reporter ohne ersichtliche Gründe vor laufender Kamera und live vor einem Millionenpublikum in aller Welt festgenommen wurde, während seine weißen Kollegen unbehelligt blieben. Oder dass in Louisville ein Polizist mit Gummigeschossen auf eine TV-Journalistin und ihr Team schoß.“ (EZ)

(JPL/Foto: By Fibonacci Blue from Minnesota, USA – Protest against police violence – Justice for George Floyd, CC BY 2.0, Link)

