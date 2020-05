„Oh, das war eine Lockerung zu viel“: Deutschland legalisiert versehentlich Cannabis

Im Zuge der Lockerungen der Pandemiebekämpfungsmaßnahmen wurde letzten Donnerstag versehentlich auch der Konsum und Verkauf von Cannabisprodukten erlaubt. „Wir waren einfach so drin, das war wie ein Rausch“, so ein Bundesminister, der lieber anonym bleiben möchte. „Das ging ratzfatz: ein Dokument nach dem anderen landete auf dem Schreibtisch und wurde unterschrieben.“ Bei dieser anstrengenden Akkordarbeit wurde auch eine Verfügung in Kraft gesetzt, die den Genuss von Haschisch und anderen Cannabisprodukten legalisiert. „Wahrscheinlich wurde die Verfügung von einem gewitzten Beamten in den Stapel gelegt“, so der Minister. „Tja nun, ist jetzt halt so. Davon wird das Land wohl nicht untergehen.“ Die Erlaubnis gilt ab 2. Juni. (EZ)

