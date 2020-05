Nur noch bei vier Prozent: FDP sieht sich bestätigt, dass der Markt alles regelt

Die Liberalen kommen im ZDF-Politikbarometer auf nur noch vier Prozent Zustimmung – mit diesem Wert würde die FDP den Wiedereinzug in den Bundestag verpassen. Parteichef Christian Lindner wertet die Zahl als Erfolg und sieht die Grundprinzipien der FDP bestätigt: „Wir sehen an dieser Umfrage, dass der Markt sich exzellent selbst regelt“, so der 41-Jährige. „Das ist eine Überzeugung, die wir seit Jahrzehnten vertreten.“ Die Ideen seiner Partei würden sich auf dem Demokratiemarkt nun einmal nicht durchsetzen – „damit müssen wir leben.“ Die FDP müsse nun ihr Geschäftsmodell auf den Prüfstand stellen oder Insolvenz anmelden. „Auf keinen Fall aber soll die Allgemeinheit uns weiter künstlich am Leben halten“. (EZ)

