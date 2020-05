Kann nun kochen, abwaschen, bügeln und putzen: 7-Jährige erzählt stolz, wie sie schulfreie Zeit genutzt hat

Dank der Corona-Pandemie kann ein siebenjähriges Mädchen aus Hamburg nun den kompletten Haushalt selbstständig ohne Hilfe bewerkstelligen. Da sie mehr als acht Wochen lang nicht zur Schule ging und ihre Mutter mit dem Homeschooling überfordert war, verbrachte das Kind die überwiegende Zeit damit, ihren Eltern im Haushalt zu helfen. Zunächst unterstützte sie ihre Mutter beim Wäsche waschen und bügeln, später lernte sie, Geschirr zu spülen, staubzusaugen und zu kochen. Als nächstes will sie ihrem Vater in der Werkstatt helfen, am Auto zu schrauben und Reifen zu wechseln. Lediglich das Schreiben von Einkaufszetteln fällt der 7-Jährigen noch schwer, da sie die Hälfte der Buchstaben in der Zeit wieder verlernt hat. (EZ)

