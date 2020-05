Trump nimmt Hydroxychloroquin, weil es angeblich die Hände wachsen lässt

Wende im Fall des Malariamittels Hydroxychloroquin, das US-Präsident Donald Trump eigenen Aussagen zufolge schluckt: Wie ein Insider aus dem Umfeld des Weißen Hauses sagt, nimmt Trump das umstrittene Medikament nicht zur Covid-19-Prävention, sondern weil er gehört habe, dass das Mittel die Hände wachsen lässt. „Jemand schickte ihm auf Twitter einen Link zu einem Sharepic, auf dem das behauptet wurde“, so der Whistleblower. „Daraufhin wies der Präsident seinen Arzt an, das Medikament zu beschaffen.“ Trump nimmt Hydroxychloroquin nun dreimal täglich zu sich und will auch schon Verbesserungen seiner Handgröße bemerkt haben. Mediziner warnen nun, dass es keine wissenschaftlichen erkenntnisse gibt, die diese These stützen. (EZ)

