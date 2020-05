Nachdem er in nur acht Wochen Virologe geworden ist: Mann nimmt sich jetzt Jura und Astrophysik vor

Nachdem ein Mann aus Stuttgart sich innerhalb weniger Wochen selbst zum Virologen ausbildete, widmet er sich jetzt in den kommenden Tagen anderen Gebieten. „Ich bin ja eine Art Wunderkind, wie ich feststellte“, sagt Jochen Duhst auf seinem Telegram-Kanal. „Ich dachte ja wie die meisten, für sowas Kompliziertes wie Virologie müsste ich jahrelang studieren. Aber offenbar bin ich halt schlauer als andere.“ Eigenen Angaben zufolge hat er Mitte März angefangen, sich mit Viren zu beschäftigen. Mittlerweile teile er seine Erkenntnisse zum Beispiel über Influenza- und Coronaviren ungefragt mit der Öffentlichkeit. „Aber jetzt wird es Zeit für was anderes, in der Virologie kann ich nichts mehr lernen.“ Er wird sich jetzt mittels Youtubevideos und schneller Googlerecherche Jura und Astrophysik aufschaffen. Für den Sommer will er sich dann dem Ingenieurswesen zuwenden. (EZ)

