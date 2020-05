Wie Nadeln im Sturm

Er war noch immer fassungslos. Mit diesem Anruf hatte er nicht mehr gerechnet. Dieter setzte sich auf das Bett. Langsam legte er das Handy ab und wusste nicht, was er tun sollte. Scheiße, dachte er. Die Zigarettenschachtel ist leer. Er saß da und tausend Gedanken schossen ihm durch den Kopf. Eins war klar: er musste Margot anrufen. Sofort.

»Herr Svenson, das ist–« – »Bitte, Margot. Sag‘ doch Heiner zu mir.« Margot schnappte nach Luft. Mit einem Seufzer sagte sie: »Also gut, Heiner. Ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist. Ich meine, ich bin doch viel älter – ach, Heiner, und du bist so jung, und mein Mann -« – »Vergiss deinen Mann, Margot.«

Margot lief rot an. Seit Jahren hat sie kein Mann mehr angesprochen. Sie wusste gar nicht mehr, wie das geht. Verlegen sah sie zu Heiner hinauf. In seiner Uniform sieht er wirklich sehr elegant aus, dachte sie. Nein, Margot, das kann nicht sein. Du hast ihn falsch verstanden. Er hat dich bestimmt nicht angeflirtet. Er will nicht mit dir ins Bett. Dieser nette junge Mann möchte nur, dass du dich etwas entspannst…



Andererseits: Was gab es denn daran misszuverstehen? Er hatte sie in diesen Raum geführt und ihr einen Kaffee angeboten. Er hatte ihr die Schuhe ausgezogen und ihr einen Platz auf der Couch bereitet. Er holte eine Wolldecke aus dem Schrank und legte sie über Margots Schultern. Nein, Margot…er möchte nur nett sein. Weil er sieht, dass es dir dreckig geht.



Und doch, der Eindruck bleibt. Sagte er nicht auch: »Hast du schon etwas gegessen heute?« Natürlich nicht. Margot hatte seit dem Auszug von Dieter so gut wie nichts zu sich genommen. Er ist nur ein netter junger Mann, Margot, so etwas gibt es!



»Heiner, ich muss nach Hause. Die Kinder.« -»Die können sich ein paar Stunden alleine beschäftigen. Margot, du brauchst jetzt Ruhe und etwas Zeit für dich.«

Er stand auf und ging zum Schreibtisch. Offenbar holte er etwas aus der Schublade. Dann ging er zur Tür und riegelte diese ab. Margot schluckte. Sie wurde noch verlegener, als er das Licht dimmte. Heiner drehte sich zu ihr und nahm ihre Hand.

Margot sah, was er aus der Schublade nahm. »Heiner…«



Sie begann lauter zu atmen, ihr Brustkorb hob sich heftiger und ihre Hände fingen an zu schwitzen. Sie schloß die Augen und legte die Decke ab.

Da klopfte es an der Tür. »Mama, Mama! Es ist Papa! Papi ruft dich an!«