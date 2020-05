Trug jahrelang eine Maske: Wusste Sido schon seit 2003 vom Coronavirus?

Der Musiker Sido steht derzeit im Zentrum einer Verschwörungstheorie: auf Bildern ist zu sehen, dass er schon vor einigen Jahren regelmäßig eine Maske trug, wenn er sich in der Öffentlichkeit zeigte. Für viele der Beweis, dass der Berliner schon seit Anfang der 2000er vom angeblich erst Ende 2019 aufgetauchten Coronavirus Sars-CoV-2 wusste. Der Rapper wird sogar verdächtigt, das Virus erst in Umlauf gebracht zu haben. In Foren ist zu lesen, dass ein Hiphopper die idealen Superspreader wären: Tausende Menschen bei einem einzigen Konzert könnten von Sido persönlich angesteckt worden sein, während er selbst unter der Maske geschützt gewesen wäre. Auffällig: zu den Gerüchten will sich der Künstler bislang nicht äußern. Aufgeklärte Menschen denken zudem, dass die Maske seinerzeit keinen schützenden Effekt gehabt habe, weil der Mund stets frei war. Wahrscheinlich habe Sido bleibende Schäden in der Zeit erlitten, die sich u.a. in einem völlig durchwaschenen und lahmen Musikstil äußert. (EZ)

»» Inhaltsübersicht Ausgabe 20/2020 ««