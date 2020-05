Nach Gebrauch einfach runterschlucken: Haribo bringt erste essbare Atemschutzmasken auf den Markt

Der Süßigkeitenhersteller Haribo hat die erste aus Weingummi bestehende Atemschutzmaske auf den Markt gebracht. Diese soll es künftig in mehreren Geschmacksrichtungen und Farben geben, darunter Erdbeere, Apfel und Orange. Wie ein Unternehmenssprecher erklärte, sei man stolz, ein Produkt entwickelt zu haben, das nicht nur die Menschen vor möglichen Infektionen schützt, sondern das zudem noch gut schmeckt. So könne die Maske kurz nach der Anwendung komplett verspeist werden und man spare sich damit unnötigen Müll. Weitere Lebensmittelunternehmen haben bereits ankündigt, ebenfalls an essbarem Mundschutz zu arbeiten. (EZ)

