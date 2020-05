Befällt den Intellekt und verlockt zur Teilnahme an leichtsinnigen Demos: Virologen warnen vor weiterem tückischen Corona-Symptom

Husten, Fieber, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns: Die Zahl der möglichen Symptome bei einer Coronavirus-Erkrankung sind vielfältig. Nun haben Virologen ein weiteres Symptom entdeckt, das sogar weitaus gefährlicher sein soll als alle beisherigen.

So habe man in den vergangenen Wochen vermehrt eine gewisse Dummheit unter der Bevölkerung festgestellt, die in dieser Form zuvor noch nicht auftrat. „Zu Beginn der Pandemie waren die meisten Menschen sehr verständnisvoll und hielten sich an alle empfohlenen Auflagen“, so ein Experte. „Doch nun scheinen einige Personen infiziert worden zu sein, bei denen das Virus extrem das Gehirn befällt.“

Die Symptome sind klar erkennbar. „Die erkrankten Menschen bestreiten plötzlich die Gefahren des Virus, verbreiten krude Verschwörungstheorien und nehmen sogar an Massendemos teil, ohne die Hygiene- und Mindestabstandregeln einzuhalten.“

Da dieses Verhalten nicht mit dem reinen Menschenverstand zu erklären sei, führen renommierte Virologen es auf ein tückisches Symptom der Covid-19-Erkranung zurück.

(JME/Bild: By Rayyar – Own work, CC BY-SA 4.0, Link)

