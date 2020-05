Nordkorea im Glück: Nach Kim Jong-un nun auch Kim Jong-il wieder aufgetaucht

Nachdem Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nach mehrwöchiger Abwesenheit plötzlich wieder auf der Bildfläche erschien, ist nun ein weiterer Diktator des Landes unerwartet aufgetaucht: Kim Jong-il, der zuletzt 2011 öffentlich zu sehen war, zeigte sich ebenfalls bei bester Gesundheit neben seinem Sohn. In einer kurzen Erklärung an das vor Glück weinende Volk hieß es, man solle nicht immer alles glauben, was die Medien verbeiten. Kim Jong-un und Kim Jong-il versprachen, nun mit doppelter Härte das Land weiter zu isolieren. (EZ)

»» Inhaltsübersicht Ausgabe 19/2020 ««