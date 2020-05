Corona-App-Entwickler SAP lädt künftige Nutzer schon zu mehrtägiger Schulung ein

Der Software-Gigant SAP wurde gemeinsam mit der Telekom von der Regierung beauftragt, die ersehnte Corona-Tracing-App zu entwickeln. Aus einer Einladung des Unternehmens geht hervor, dass die Veröffentlichung nun unmittelbar bevorstehen könnte: SAP hat im Laufe der Woche Einladungen zu dreitägigen Schulungen für die App verschickt. Einen solchen Brief wird nun jeder Privathaushalt in Deutschland erhalten. Dem Schreiben ist zu entnehmen, dass die Menschen eine Smartphone-App erwarten dürfen, die anderen Produkten aus dem Hause SAP in nichts nachstehen wird. (EZ)

